Secondo la stima della Fondazione Gimbe, in Valle d'Aosta mancano 10 medici di famiglia. "In base al rapporto di un medico di medicina generale ogni 1.250 assistiti (valore medio tra il massimale di 1.500 e l'attuale rapporto ottimale di 1.000), al primo gennaio 2022 in Valle d'Aosta mancano 10 medici" si legge in una nota. "A differenza della maggior parte delle regioni - prosegue il report di Gimbe - nel 2025 in valle d'Aosta è previsto un aumento del numero di medici di medicina generale pari a 9 unità rispetto al 2021".

Attualmente il 58,2% dei medici di famiglia valdostani ha più di 1.500 assistiti (media nazionale 42,1%). Inoltre "tra il 2019 e il 2021 i medici di medicina generale in regione si sono ridotti del 6,3% (media nazionale 5,4%). Il numero medio di assistiti per medico di famiglia al primo gennaio 2022 nell'intera regione - infine - è pari a 1.423 (media nazionale 1.307).