Bread & Roses, un progetto alla scoperta dell'alimentazione

Promosso da Ministero del Lavoro, Regione Valle d'Aosta, Csv e Fondazione Comunitaria, "Bread & Roses" è un progetto che si propone di promuovere una migliore comprensione dell'alimentazione e dei suoi effetti sulla salute e sull'ambiente.

Da maggio a luglio è previsto un ricco programma di attività - tavole rotonde, serate informative, laboratori di cucina, atelier sul campo, laboratori sulla preparazione di merende sane, conferenze, proiezioni di documentari, screening di prevenzione, corsi di Mindfulness e di canto e percussioni - dedicate a temi come l'alimentazione consapevole, l'educazione alimentare, la produzione locale e sostenibile, il rispetto per la terra e gli animali, la lotta contro lo spreco e la valorizzazione degli scarti. Il programma si rivolge a un pubblico ampio, "con particolare attenzione alle persone in situazione di fragilità economica e sociale, con l'obiettivo di favorire e accompagnare processi di cambiamento verso scelte alimentari e stili di vita più salutari". Tutte le attività sono gratuite.