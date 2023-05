Alluvione, bandiere a mezz'asta a palazzo regionale

Bandiere a mezz'asta a palazzo regionale di Aosta. L'iniziativa è stata adottata per il lutto nazionale in ricordo delle vittime - finora il bilancio è di 15 morti - dell'alluvione in Emilia-Romagna. La Valle d'Aosta nei giorni scorsi ha inviato una colonna mobile nella zona di Imola per contribuire a sostenere le popolazioni complite dal maltempo della scorsa settimana.