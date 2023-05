Sanità, 322.000 euro per la formazione del personale

Ammonta a 322.733 euro la spesa prevista nel triennio per il Piano di formazione continua per il triennio 2023/2025 per gli operatori ed il personale che opera nell'ambito dei servizi sociali e socio-assistenziali. Il provvedimento è stato approvato dalla giunta regionale.

"E' importante sostenere e promuovere gli operatori che si trovano a gestire situazioni complesse - spiega l'assessore Carlo Marzi - e che operano in contesti di fragilità, disagio e sofferenza e che possono influire sul benessere personale dei lavoratori. In questo ambito, proporre una formazione mirata contribuisce a supportare gli operatori dei servizi sociali e socio-assistenziali nel rafforzare l'identità professionale e il rapporto con l'ambiente lavorativo. Le varie proposte formative sono orientate ad accrescere le conoscenze relative ai cambiamenti sociali e al ruolo delle professioni, aggiornando competenze e conoscenze specifiche, con un conseguente miglioramento delle prassi e delle procedure".

Il Piano - si legge in una nota - fornisce indicazioni in merito alle competenze professionali da implementare da parte degli operatori che operano nell'ambito della prevenzione alla violenza di genere, della cura e assistenza delle persone con disabilità, dei servizi socio-educativi a favore della prima infanzia e della mediazione culturale. Inoltre, per la prima volta, garantisce a favore degli assistenti sociali un percorso formativo strutturato ed articolato di durata triennale.

I percorsi di formazione specifici sono rivolti a: educatori e operatori socio-sanitari che lavorano nei Cea; mediatori interculturali, tate familiari e assistenti personali; figure professionali che a vario titolo si trovano a operare in prima linea sulla tematica della violenza di genere; assistenti sociali; sicologi, educatori professionali, operatori sanitari della riabilitazione, neuropsichiatra infantile, medici di medicina generale e medici specialisti. Le varie iniziative potranno svilupparsi sotto forma di convegni, seminari, corsi, formazione sul campo, incontri informativi.