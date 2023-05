Reclutamento segretari comunali, Consulta boccia legge regionale

E' incostituzionale una modifica normativa sul reclutamento dei segretari comunali e degli enti locali della Valle d'Aosta introdotta con legge regionale numero del 2022 per fa fronte alla carenza di queste figure. Lo ha stabilito la Consulta, dichiarando illegittima la possibilità di accedere all'albo regionale dei segretari degli enti locali senza aver frequentato il corso di formazione professionalizzante da parte di dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato e di "soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale".

"L'esonero dei soggetti che non hanno superato lo specifico concorso segretariale dal corso di formazione e dal relativo esame finale previsto dal legislatore regionale" con la legge 46 del 1998 "rinnova ed aggrava la violazione dell'articolo 97 della Costituzione, perché consente la diretta iscrizione all'albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno il previo accrescimento delle loro capacità tecnico-professionali, che quel corso, secondo le previsioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato a ottenere", si legge nella sentenza 100 del 2023.