Piano mobilità, ad Aosta raddoppieranno i passeggeri dei bus

Un raddoppio di passeggeri del trasporto pubblico locale all'ora di punta mattutina: lo prevede il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) della città di Aosta presentato alla seconda commissione consiliare permanente 'Politiche del territorio - opere pubbliche' del comune capoluogo.

Tra le varie simulazioni, il Pums preparato dalla società Sintagma prende in esame anche uno scenario di medio-lungo termine per i mezzi pubblici, prospettando la gratuità per tutti i passeggeri o solo per coloro che, diretti nella zona centrale di Aosta, lasciano l'auto nella cintura della città.

I passeggeri totali al mattino nell'ora di punta - stima il Pums - aumenteranno a 2.107 rispetto ai 989 attuali.

Considerando la 'navetta rossa', si passerà da 79 a 857, mantenendo le cinque corse attuali, e per quella 'verde' da 146 a 1.070, aumentando le corse da sei a otto.