La Valle d'Aosta potenzia il Fascicolo sanitario elettronico

La Giunta regionale ha approvato la strategia regionale di sviluppo del Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e ha formalizzato la delega all'Usl della Valle d'Aosta per l'attuazione degli interventi evolutivi del fascicolo a valere sui finanziamenti dedicati dal Pnrr.

"Gli importanti investimenti che stiamo per compiere sul Fse -spiega l'Assessore Carlo Marzi - sono finalizzati a rendere il quadro clinico digitale dei cittadini più completo ed esaustivo e quindi sempre più fruibile digitalmente, favorendo una reale integrazione delle relazioni tra ospedale e territorio. Con le due deliberazioni approvate abbiamo anzitutto stabilito che il Fse deve tornare ad essere sviluppato e potenziato valorizzando il nostro patrimonio informativo regionale, che ci ha consentito di fare un percorso autonomo senza dover fare ricorso a servizi e strumenti centralizzati. L'impegno è di far evolvere il fascicolo verso la versione potenziata Fse 2.0, per renderlo più ricco di servizi innovativi per gli assistiti e più integrato nel sistema digitale regionale".

Per l'evoluzione del Fse sono a disposizione importanti finanziamenti nell'ambito del Pnrr: 711.233 euro per il rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche e digitali del sistema sanitario e 591.071 euro per l'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario regionale. In Valle d'Aosta il Fse è attualmente utilizzato da circa il 60% della popolazione valdostana e mette a disposizione, via web o app, una serie di servizi per l'accesso all'insieme di dati e documenti digitali relativi alla storia clinico-sanitaria dei singoli cittadini.