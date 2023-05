La Giornata dello sport compie 20 anni, anche Aosta festeggia

La Giornata nazionale dello sport compie 20 anni e domenica 4 giugno li festeggerà anche fra Brissogne e Aosta. La manifestazione è coordinata dal comitato regionale del Coni, con il patrocinio del Comune di Aosta, dell'Usl, e in collaborazione e con il patrocinio degli assessorati regionali allo Sport e alla Sanità.

Dalle 10 alle 13, al Golf club Aosta sarà possibile trovare le disciplina sportive della canoa e del golf. La manifestazione si sposta poi nel cuore del capoluogo, in piazza Chanoux, dalle 14,30 alle 18,30. Fra le discipline da provare ci saranno le bocce, il calcio, il canto, il ciclismo, la ginnastica dolce, l'arrampicata sportiva, i giochi tradizionali e il tennistavolo.

In caso di maltempo l'evento sarà annullato. "E' una giornata a tutto tondo, lo dimostra anche il coinvolgimento di tutte le amministrazioni, le associazioni e le forze dell'ordine - commenta Jean Dondeynaz, presidente del comitato regionale del Coni - fare sport nella piazza era complicato, ma fa il paio con tante altre iniziative che vi prenderanno vita".