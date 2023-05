Maxi condominio a Cervinia, attesa decisione su arresti

È attesa dopo le 14.30 la decisione del gip di Aosta Giuseppe Colazingari in merito alla richiesta di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare dei domiciliari nei confronti dell'imprenditore Ezio Colliard e dell'architetto Valerio Cappelletti.

I due sono stati arrestati nel pomeriggio di venerdì scorso - secondo gli inquirenti in flagranza di reato - per un caso di presunta corruzione riguardante anche il rilascio dei titoli per la realizzazione di un condominio alto 30 metri, denominato 'The Stone', che dovrebbe sorgere a Cervinia al posto dell'ex hotel Fosson.

L'udienza di convalida, con l'interrogatorio di garanzia, è durata circa un'ora sia per Colliard, difeso dall'avvocato Corrado Bellora, sia per Cappelletti, assistito dall'avvocato Filippo Vaccino.

I due sono stati fermati nel centro di Aosta dal nucleo di polizia economia-finanziaria della guardia di finanza dopo che si erano scambiati un assegno circolare di circa 10 mila euro: secondo gli inquirenti un anticipo per una consulenza da 300 mila mila affidata dall'amministratore unico della Vico srl di Hone affinché Cappelletti si adoperasse anche "nella sua qualità di pubblico ufficiale (in quanto membro esperto della commissione edilizia del comune di Valtournenche) per l'ottenimento del parere positivo sul rilascio del titolo a costruire" per 'The Stone'.

Dopo l'interrogatorio di sabato scorso del suo assistito davanti al pm Luca Ceccanti, l'avvocato Bellora ha detto ai cronisti che "l'operazione The Stone non c'entra assolutamente nulla con questa vicenda" è che la dazione di 300 mila euro "è lecita" ed "era un compenso professionale, ma non riferito a The Stone".