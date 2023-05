Legge elettorale, pronta proposta di Lega Vda e Forza Italia

(ANSA) - AOSTA, 22 MAG - Lega Vda e Forza Italia sono pronte a depositare insieme una proposta di riforma della legge elettorale in Valle d'Aosta. Non ha invece aderito all'iniziativa l'altra principale forza del centrodestra, ovvero Fratelli d'Italia.

La legge prevede un quorum al 4,5%, la raccolta di 800 firme per la presentazione di una lista, premi di maggioranza per chi raggiunge il 35% o il 40%, oltre all'indicazione del presidente da parte di chi vince le elezioni. (ANSA).