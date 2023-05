Cogne-Politecnico Torino, al via master in metallurgia 4.0

Prenderà il via giovedì prossimo il primo master di alta formazione in metallurgia 4.0 nato dalla collaborazione tra Cogne acciai speciali e Politecnico di Torino. Gli ingegneri coinvolti sono nove e arrivano da diverse parti d'Italia, dal Piemonte alla Sicilia: due già 'interni' all'azienda e sette individuati con un processo di selezione.

Per gli 'esterni' "è garantito un contratto di assunzione in apprendistato di alta formazione" con il ruolo di 'steel industry engineer', ha sottolineato Ilaria Fadda, direttore risorse umane e academy di Cas. Il percorso durerà 12 mesi, per un totale di oltre 1.500 ore, distribuite tra aula e formazione 'on the job' in azienda, con affiancamento.

"Con questo master vogliamo creare le condizioni per generare i futuri leader della Cogne acciai speciali", ha detto in conferenza stampa l'amministratore delegato di Cogne acciai speciali, Massimiliano Burelli. L'obiettivo, ha aggiunto Daniele Ugues, professore del Dipartimento Scienza applicata e tecnologia-Disat del Politecnico di Torino, coordinatore scientifico del master, è "di favorire, a fianco al consolidamento delle basi teoriche sulle discipline ingegneristiche di interesse per l'azienda, un contemporaneo arricchimento di competenze sulle migliori tecnologie e pratiche industriali attualmente in uso o in potenziale implementazione nel prossimo futuro".

"La logica che sta animando la nostra azione politica è di provare ad attrarre interessi professionali ed imprenditoriali, ma anche l'attenzione dei giovani", ha aggiunto Luigi Bertschy, assessore regionale allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile.