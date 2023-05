Cogne acciai speciali, 'altre acquisizioni in itinere'

"Noi oggi siamo in una fase societaria molto affascinante perché stiamo comprando e inizieremo a integrare stabilimenti in giro per il mondo. Abbiamo chiuso l'acquisto dei due stabilimenti in Svezia il 31 marzo, abbiamo chiuso l'acquisto di uno stabilimento a Sheffield, in Uk, il 5 maggio, e ne abbiamo altri in itinere. Quindi il panorama è sempre più globale, la tecnologia è sempre importante, la passione e la voglia di fare è quella che noi cerchiamo". Così l'amministratore delegato di Cogne acciai speciali, Massimiliano Burelli, durante la presentazione del master di alta formazione in metallurgia 4.0 nato dalla collaborazione tra l'azienda siderurgica e il Politecnico di Torino "La nostra azienda - ha spiegato l'ad - è globale, produce prodotti definiamoli 'sexy', parti che diventano componenti del motore di un'autovettura e carrelli di atterraggio di un aereo.

Pur parlando di acciaio inossidabile o leghe di nichel l'utente finale è innovativo, produce delle cose veramente incredibili e affascinanti".