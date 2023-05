Comunali, a Valtournenche 1.823 elettori chiamati alle urne

(ANSA) - AOSTA, 20 MAG - Sono 1.823 gli elettori chiamati al voto a Valtournenche per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale. Le urne saranno aperte dalle ore 7 alle 23 di domenica 21 maggio per i 975 uomini e le 848 donne aventi diritto.

A contendersi la guida del comune ci sono tre liste. La numero 1, 'Per Valtournenche e il Breuil: territorio, innovazione, sviluppo', candida Luciano Maquignaz alla carica di sindaco e Paolo Madotto a quella di vice. La numero 2 'Turismo, territorio, tradizione', propone Elisa Cicco come prima cittadina e Massimo Chatrian come suo vice. La lista 3, 'Vòtornèn unì', candida Roberto Avetrani alla carica di sindaco e Valentina Herin a quella di vice.

Le operazioni di spoglio inizieranno alle ore 8 di lunedì 22 maggio. (ANSA).