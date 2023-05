Réunion autonomisti, "ora rilanciare una forte intesa"

"E' stata condivisa la voglia di iniziare un percorso comune per verificare la possibilità di ricomposizione l'area autonoma. Un viaggio che non significa cancellare gli ultimi anni, dove la passione politica ha portato a una frammentazione che ha segnato profondamente le emozioni e le azioni di diversi valdostani: ma è giunto il momento di rilanciare una forte intesa tra persone che condividono ideali legati all'autogoverno, all'importanza del territorio, alla responsabilità del futuro della Valle d'Aosta". E' quanto si legge in un documento approvato all'unanimità dalle forze autonomiste che si sono riunite giovedì a Saint-Vincent per avviare un processo di ricomposizione dell'area.

"Più di 350 persone hanno preso parte all'incontro - si legge - incentrato sull'importanza di approcciare un percorso per la ricomposizione dell'area autonomista. Agli interventi dei rappresentanti di Pays d'Aoste Souverain, Orgueil Valdôtain, Vallée d'Aoste Unie, Alliance Valdôtaine e Union Valdôtaine è seguito un dibattito molto attivo, che ha confermato la forza degli ideali autonomisti e la volontà di avviare un dialogo comune". Ora "i diversi movimenti creeranno occasioni per incontrarsi, all'interno di ogni gruppo e come collettivo, per discutere risultati della riunione. Approfittando dell'assenza di periodi elettorali, i movimenti si incontreranno per condividere le regole per ricostituire un dialogo comune. L'invito ai Movimenti è stato di concretizzare, al più presto, questo percorso".