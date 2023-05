Chatrian, "sarà più facile amministrare"

Dopo la prima tappa del percorso di ricomposizione dell'area autonomista, con l'incontro di giovedì sera a Saint-Vincent, Albert Chatrian, coordinatore di Alliance valdotaine, mette in evidenza "la voglia di far partecipare le persone, le nostre comunità alle scelte del futuro, da mettere in campo sul piano politico: se hai forza politica, cioè il sostegno delle comunità con cui ha deciso quali sono gli indirizzi e le priorità, anche la parte amministrativa a cascata ha un'altra forza ed è tutto più facile, anche amministrare la cosa pubblica".

"Questo percorso - spiega - può proiettarci per meglio decidere quali saranno le sorti della nostra comunità come autonomisti. Quindi sul piano politico la ricomposizione sarà uno strumento utile per la prospettiva e di conseguenza per decidere soprattutto le sfide più importanti per la nostra comunità".