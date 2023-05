Maltempo, colonna mobile Valle d'Aosta partita per Imola

E' partita per le zone dell'Emilia Romagna colpite dal maltempo la colonna mobile mista della Valle d'Aosta. E' composta da 12 volontari della Protezione civile regionale, coordinati da un referente della colonna mobile, e da 11 vigili del fuoco, di cui 8 permanenti e 3 volontari, coordinati da un ispettore antincendio. Tredici i mezzi, tra i quali il modulo per prosciugamento e il modulo logistico. La destinazione è Imola.

"Sin dalle prime ore dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna - ha dichiarato il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin - la Valle d'Aosta si è da subito resa disponibile a inviare uomini e mezzi. Oggi abbiamo concretizziamo la nostra offerta di supporto con la partenza di una colonna mobile mista composta per il momento da 24 persone, tra volontari di Protezione civile e Vigili del fuoco. La nostra regione purtroppo ha conosciuto nel passato il dramma dell'alluvione ed ha anche sperimentato l'importanza della solidarietà. Con questo impegno vogliamo dare una mano a chi in questo momento sta soffrendo. Vogliamo dare il nostro contributo alla ripartenza di una popolazione che sappiamo forte e coraggiosa".