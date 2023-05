Maltempo, allerta gialla nel Sud-est della Valle d'Aosta

La Regione Valle d'Aosta ha diramato un'allerta gialla per la parte sud-orientale del territorio regionale (dalla valli del Gran Paradiso alla val d'Ayas, passando per Champorcher e la valle del Lys) valida, per il momento, fino alla mezzanotte di sabato. L'allerta è relativa "alle piogge attese in particolare per il pomeriggio di domani e la notte tra sabato e domenica", si legge nel bollettino del Centro funzionale regionale. Saranno possibili "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi".

"Nel pomeriggio di oggi rovesci sparsi, più intensi nel settore sud-orientale, nevosi oltre 2.300 metri, domani precipitazioni diffuse, intense presso il Piemonte, neve da 2.000 a 2.400 metri". Per questo c'è anche un'allerta gialla per "criticità valanghiva" nei comuni di Gressoney-La-Trinité e Valtournenche.

Le precipitazioni più intense sono attese nelle zone di Champorcher, valle del Lys e val d'Ayas (localmente si registreranno anche oltre 90 millimetri di pioggia nelle 24 ore).