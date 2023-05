Giro d'Italia arriva in Valle d'Aosta, è una festa in Rosa

Nell'ambito della tredicesima tappa Borgofranco d'Ivrea-Crans Montana, il Giro d'Italia attraversa la Valle d'Aosta per una grande festa "in Rosa". Nonostante le condizioni meteo non ottimali - è prevista pioggia nel pomeriggio - nella regione alpina c'è grande entusiasmo per il passaggio dei campioni delle due ruote.

"Per la nostra regione sarà occasione di festa e opportunità di promozione per territorio" commentano il presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'assessore allo sport e turismo, Giulio Grosjacques, che aggiungono: "La Valle d'Aosta, quest'anno Regione europea dello sport, ospiterà ancora una volta il Giro d'Italia. Ci auguriamo che tutti gli amanti delle due ruote possano sostenere i propri beniamini lungo gli oltre 72 chilometri del percorso valdostano che porterà la carovana da Pont-Saint-Martin a Saint-Rhémy-en-Bosses".

A causa del pericolo slavine, i corridori non transiteranno al colle del Gran San Bernardo, per quella che doveva essere la cime Coppi della corsa, ma passeranno dal tunnel per arrivare sul territorio elvetico.