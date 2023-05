Convivere con il lupo, al Mont Avic torna progetto Pasturs

Sono oltre 40 i volontari pronti ad aiutare gli allevatori nel Parco Naturale Mont Avic per favorire la convivenza tra lupo e allevamento in montagna. L'iniziativa rientra nell'ambito del processo Pasturs, ideato proprio per rendere possibile un dialogo costruttivo e assicurare la convivenza fra i grandi predatori e le attività zootecniche nelle zone alpine Il processo di selezione dei volontari è terminato sabato 13 maggio: provengono da diverse regioni d'Italia e nei prossimi mesi saliranno negli alpeggi del Parco Naturale Mont Avic.