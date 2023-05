Arpa, vicino alla Cogne limite Pm10 sforato 24 giorni in un anno

"Nel corso del 2022, il contributo delle emissioni dello stabilimento Cogne acciai speciali ha avuto un ruolo determinante in 14 dei 24 giorni di superamento di Pm10" nella stazione di industriale "di via Primo Maggio.

Questo però non significa che nel 2022 l'impatto delle emissioni dello stabilimento Cas sia stato superiore rispetto agli anni precedenti". Infatti "può essere considerato in media" in quanto "risulta superiore a quelli del 2020 e del 2021, ma inferiore a quelli del 2018 e del 2019". Così Arpa Valle d'Aosta nel focus 'L'impatto dello stabilimento Cogne Acciai Speciali di Aosta', realizzato con il report 'La qualità dell'aria in Valle d'Aosta - anno 2022'.

"I 24 superamenti del 2022 - scrive Arpa - sono pertanto da ricondurre anche ad un maggiore contributo delle altre fonti che si è andato a sommare al contributo dello stabilimento Cas". Il dato emerge considerando la stazione di piazza Plouves: qui le emissioni dell'acciaieria incidono meno anche per le condizioni del vento e "il numero di giornate con Pm10" molto superiore alla media "è sensibilmente più alto rispetto agli anni precedenti". Quindi "il maggiore numero di superamenti di Pm10 nella stazione di via Primo Maggio nel corso del 2022 è legato sia alle "emissioni della Cas sia delle altre sorgenti che influiscono anche sulla stazione di Plouves".

Per il particolato Pm10, il "valore limite per la protezione della salute umana" di 50 microgrammi per metro cubo non può essere superato più 35 giorni l'anno: nella stazione industriale di via Primo Maggio è avvenuto 24 volte nel 2022 (quattro in piazza Plouves). Il limite normativo per la media annua di Pm10 è invece di 40 microgrammi per metro cubo: vicino alla Cas è stato di 25 (18 in piazza Plouves).