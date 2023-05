Valle d'Aosta-Alta Savoia, si lavora a carta collaborazione

L'obiettivo è "intensificare i legami tra le nostre amministrazioni mediante la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione, una Charte, alla quale lavoreremo fin d'ora, su temi prioritari comuni come l'educazione e la formazione, il turismo estivo, l'acqua e l'energia, ricondubicili al più ampio e trasversale tema del cambiamento climatico". Lo ha detto l'assessore agli affari europei, Luciano Caveri, al termine di un incontro ad Annecy con il Presidente del Dipartimento dell'Alta Savoia, Martial Saddier, e con il Vice Presidente del Consiglio Dipartimentale, Lionel Tardy.

Al centro della riunione, oltre ai legami storico-culturali che uniscono la Valle d'Aosta all'Alta Savoia, c'era il Programma di cooperazione territoriale europea Italia-Francia Alcotra. "E' emerso un reciproco interesse di valorizzazione dell'esperienza nei progetti realizzati congiuntamente nel recente periodo di programmazione - si legge in una nota - e, soprattutto, di definire e pianificare future e nuove collaborazioni, anche in vista del prossimo bando dedicato allo sviluppo delle strategie territoriali transfrontaliere, in calendario per il prossimo mese di settembre".