In video abusi su paziente minorenne, sette anni ad animatore

Il tribunale collegiale di Aosta ha condannato a sette anni di reclusione e 20 mila euro di multa un ventottenne valdostano, Andrea Tripepi, in un processo per violenza sessuale e pornografia minorile. Stabilito anche un risarcimento di 80 mila euro a ciascuna delle due parti civili.

I giudici (presidente Eugenio Gramola, giudici a latere Marco Tornatore e Maurizio D'Abrusco) lo hanno assolto da tre capi d'accusa ritenendolo responsabile di altri quattro. I fatti risalgono agli anni 2018-2019, quando Tripepi lavorava come animatore in una struttura che ospita giovani con disturbi mentali.

Si tratta in particolare di casi di presunta violenza sessuale a danno di due ragazze, all'epoca dei fatti una minorenne (aveva più di 16 anni) e una poco più che maggiorenne: nel corso del procedimento penale è emerso che entrambe erano consenzienti ma il reato - hanno stabilito giudici - consiste nell'aver abusato delle loro delicate condizioni.

I fatti erano venuti a galla dopo la querela della minorenne.

Era poi emerso anche l'altro episodio di presunta violenza sessuale e, dall'analisi del cellulare di Tripepi, anche la detenzione - secondo i giudici di primo grado - di materiale pedopornografico, legata all'accesso ad alcuni siti web. Il tribunale ha inoltre ritenuto veritiere le dichiarazioni della ragazza più giovane in merito alla realizzazione da parte dell'allora animatore di due video - che però non sono stati trovati né diffusi - durante un rapporto sessuale e una visita in cui lei era rimasta senza indumenti.

L'accusa era rappresentata dalla procura distrettuale di Torino, competente per i casi di pornografia minorile. La sentenza è stata pronunciata nella serata di mercoledì 17 maggio, dopo una lunga camera di consiglio (l'udienza era iniziata in mattinata).