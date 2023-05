Scuola, Regione Vda condannata per il bonus docenti

La Regione Valle d'Aosta è stata condannata a pagare 150.000 mila euro fra risarcimenti e spese legali: il tribunale di Aosta ha riconosciuto a 62 docenti precari il diritto al risarcimento per non aver ricevuto il rimborso di 500 euro annui per le spese di autoaggiornamento. Lo rendono noto le segreterie regionali di Savt-ècole e Snals-Confsal.

"Le sentenze rese dal giudice Luca Fadda seguono quelle già pronunciate nel mese di marzo e confermano l'orientamento giurisprudenziale - scrivono i sindacati in una nota - che riconosce anche ai docenti a tempo determinato il diritto a ricevere il sussidio per aggiornarsi, in quanto le norme europee vietano la disparità di trattamento tra il personale precario e il personale di ruolo".