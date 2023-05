J.B.Festaz, sindacati preoccupati per il personale

Le Funzioni pubbliche dei sindacati Cisl, Uil e Savt esprimono "forte preoccupazione" in merito al futuro dei lavoratori della casa di riposo J.B. Festaz, destinata a diventare un ospedale di Comunità. "Ancora oggi, dopo mesi, non sono state date indicazioni", scrivono in una nota. I lavori dovtebbero iniziare entro novembre e concludersi in 9 mesi. "Cosa succederà al personale?", si chiedono i sindacati.

"L'accordo per il transito del personale doveva essere stipulato al 31 ottobre 2022 (come stabilito nel piano progetto) ma ad oggi non è stato siglato nessun accordo e tanto meno nessuna bozza", proseguono. In due incontri informali "prima con l'assessore Roberto Barmasse e poi con l'assessore Carlo Marzi sono state fatte verbalmente diverse ipotesi su come gestire il personale interessato durante i lavori: possibile spostamento in Usl, pur rimanendo dipendenti della Azienda pubblica servizi alla persona, tenendo il gruppo di lavoro unito, come richiesto dalle stesse lavoratrici e successivo rientro in casa di riposo a fine lavori".

Il 23 maggio le sigle sindacali sono state convocate da Marzi per un aggiornamento. "Il nostro auspicio è poter finalmente visionare l'accorso per il transito del personale".