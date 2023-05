Cime bianche, nasce nuovo comitato e scatta raccolta fondi

Si chiama "Insieme per Cime Bianche" il nuovo comitato costituito per proteggere il vallone delle Cime Bianche, tra la Val d'Ayas e la Valtournenche, "messo a rischio da un aggressivo progetto di collegamento funiviario che ne minerebbe irrimediabilmente il grande valore naturalistico".

Presieduto da Beatrice Feder, ha promosso una raccolta fondi disponibile sulla piattaforma "Produzioni dal basso" al link https://sostieni.link/33853.

"Il Vallone, per il suo riconosciuto pregio, fa parte della Zona di Protezione Speciale "Ambienti Glaciali del Gruppo del Monte Rosa" , integrata nella rete europea Natura 2000 - si legge in una nota - ed è protetto da plurimi livelli di normativa.

L'obiettivo è, in questa fase cruciale per le sorti del Vallone delle Cime Bianche, di raccogliere risorse per organizzare la sua difesa, anche legale. Il denaro ricevuto, di cui il Comitato renderà costantemente conto con aggiornamenti pubblici per garantire il massimo della trasparenza, sarà impiegato per: la diffusione di informazioni in merito al valore, ambientale e simbolico, del Vallone e dei rischi che corre; consulenza legale e tecnica per pre-contenzioso; ricorsi amministrativi e giudiziari. In particolare, parte delle risorse saranno destinate all'associazione o alle associazioni individuate (anche secondo il criterio dell'opportunità giuridica rispetto alla legittimazione ad agire) per promuovere il ricorso contro i provvedimenti che prevedono la realizzazione dell'impianto".