Carrel, il vino è un settore trainante per la Valle d'Aosta

"Il settore vitivinicolo è un settore vivace nel quale operano anche tanti giovani titolari di aziende, preparati e motivati, e siamo consapevoli di quanto questo settore sia trainante per la nostra regione". Lo ha detto l'Assessore regionale all'agricoltura, Marco Carrel, a margine dell'evento conclusivo del progetto Interreg Alcotra 'Tour de la Route des vignobles alpins".

"Siamo felici che, grazie a questo progetto, sia stato possibile rivalorizzare vigneti storici come il "clos" di Morgex e i caratteristici muretti a secco dei vigneti di Donnas, per restituirli alla comunità e renderli fruibili a tutti" ha aggiunto, precisando: "E' chiaro, ormai, che il turista, italiano ed estero, non cerca più solamente un viaggio, ma un'esperienza globale che lo faccia emozionare e, da questo punto di vista, il nostro settore agricolo, con i suoi profumi, sapori e con le sue storie da vivere e sperimentare, non può che essere interamente da scoprire. Dobbiamo raccontare cosa significa fare agricoltura di qualità e, attraverso la narrazione dell'eroico lavoro dei nostri allevatori ed agricoltori, raccontare la Valle d'Aosta stessa. Formare soprattutto i giovani imprenditori agricoli nel raccontare e valorizzare le nostre peculiarità è l'aspetto che più ci può rendere attrattivi sul mercato nazionale ed internazionale".