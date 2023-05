Aosta 21k, è iniziato il conto alla rovescia

Mancano pochi giorni alla prima edizione dell'Aosta 21k, la mezza maratona organizzata dalla Asd Atletica Sandro Calvesi in collaborazione con Ravenna Runners club. Oltre alla 21k ci sarà anche la 10k race: entrambe le gare sono omologate e valide per il titolo valdostano Fidal di specialità, con partenza domenica 28 maggio alle 9.30 dalla rotonda di viale Garibaldi e arrivo all'Arco d'Augusto. In coda, domenica mattina, partirà 'Buongiorno Aosta', una non competitiva di 5km che si concluderà nello stabilimento della Cogne acciai speciali. Sabato 27 maggio invece si correrà la 2k School&family, pensata per coinvolgere scuole e famiglie.

Tra gli atleti top invitati ci sono le valdostane Catherine Bertone, René Cuneaz, Axelle Vicari e l'ucraina Tetiana Gamera, i kenyani Wambua Bernard Musau e Kisorio Hosea Kimeli nella 21k, il burundese Niyomukiza Jean Marie Vianney nella 10k e le kenyane Jerotich Lenah e Kerage Nancy Kerubo nella 21k.