Sondaggio Chambre, il 59% delle imprese chiude il 2022 in utile

Il 59% delle imprese valdostane prevede di chiudere in utile il risultato d'esercizio 2022, il 14% in perdita e il 27,1% in pareggio. Il dato emerge dal sondaggio 2023 sullo stato di salute delle imprese 2023 condotto dalla Chambre valdotaine (hanno risposto 2.364 imprese su 11.018 attive) e illustrato da Maria Angela Buffa (ufficio studi Chambre) a Palazzo regionale.

Guardando al fatturato, nel 2022 si è ridotto rispetto al 2021 solo per il 20,8% delle imprese, mentre per il 41,5% è aumentato e per il 37,7% è calato. Il questionario ha affrontato anche il tema della stabilizzazione dei contratti: il 46,4% prevede di non trasformare quelli a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, il 7,8% considera di farlo e l'8,2% solo in caso di misure di sostegno adeguate (il restante 37,7% non ha dipendenti oppure non ne ha con contratti a tempo determinato o stagionali).