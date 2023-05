Sapia (Chambre), 'nuova crescita su standard più elevati'

"La Valle d'Aosta dovrà pensare a una nuova strategia di crescita e innovazione su standard più elevati, che utilizzi i capitali disponibili per fornire infrastrutture e beni pubblici che possano sostenere una transizione ecologica e digitale ma soprattutto superare le disuguaglianze. Stiamo vivendo un cambiamento epocale che non coinvolge solo gli aspetti di ambito pratico ma che necessita di una vera e propria valutazione di tipo culturale e anche una nuova percezione della realtà". Così Roberto Sapia, presidente della Chambre valdotaine, durante il convegno 'Le imprese valdostane si raccontano' a palazzo regionale.

"Gli obiettivi esg (governance ambientale, sociale e aziendale) sono aspetti imprescindibili per lo sviluppo di una società che dopo una pandemia ha subito un cambiamento irreversibile". "Ma - ha aggiunto Sapia - siamo pronti a questo cambiamento di modello? La risposta che viene guardandoci intorno, e che il sondaggio sembra confermare, è 'abbiamo intrapreso il percorso, ma c'è ancora molta strada da fare'".