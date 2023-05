Rigenerazione urbana ad Aosta, al via incontri informativi

Incontri informativi e partecipati per raccontare la rivoluzione urbanistica in vista al quartiere Cogne e al quartiere Dora di Aosta. E' l'idea dell'amministrazione comunale nell'ottica di coinvolgere i cittadini rispetto ai lavori di riqualificazione urbana finanziati con 15 milioni del Pnrr e di efficientamento energetico legato al Superbonus, finanziato tramite una legge regionale per 25 milioni di euro.

"Ci sono diverse modalità per cambiare una città - dice l'assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati - noi abbiamo deciso di farlo con la popolazione. Siamo partiti da quello che già c'era, il tavolo delle risorse in cui sono riunite tutte le realtà del quartiere, dalle associazioni di volontariato alla parrocchia, alla scuola, agli operatori delle nostre coprogettazioni. Abbiamo chiesto all'Arer di essere presente, abbiamo una convenzione con l'università che dovrà essere rinnovata e ampliata". I primi due incontri si sono già tenuti, ne seguiranno altri a partire da giugno e saranno al quartiere Cogne. Rispetto all'efficientamento energetico l'Arer ha chiesto ha coinvolto i parlamentari regionali affinché sia differita la scadenza che al 30 giugno prevede il completamento dei lavori al 60 per cento. "Tutti i lotti sono stati assegnati, seppur con qualche difficoltà", dice il presidente dell'Arer, Ivo Surroz.