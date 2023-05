Parco urbano del quartiere Dora, ok al progetto in commissione

Via libera dalla seconda commissione consiliare permanente del Comune di Aosta al progetto definitivo del parco urbano del quartiere Dora, finanziato dal Pnrr nell'ambito di uno dei quattro filoni del dossier 'Rigenerazione urbana'. Il documento, approvato con quattro voti a favore (assenti i commissari di minoranza) approderà in Consiglio comunale la prossima settimana.

Il progetto interessa l'area situata tra via Berthet e la Dora Baltea. E' prevista la sistemazione di circa 11 mila metri quadrati di area verde, per realizzare un parco pubblico in parte attrezzato - e pensato come spazio verde per il passeggio, area cani e il gioco libero - e in parte allestito con giochi per bambini e spazi per attività sportive all'aria aperta (campetti polivalenti, pista per skateboard, attrezzi per il fitness).

Le aree per il gioco e lo sport lungo via Berthet (tratto est-ovest) saranno individuate utilizzando anche la copertura dell'autorimessa interrata in progetto e aree residuali nel tratto più a est. La dotazione di piste ciclabili e pedonali alberate, inserite nell'area verde, contempla il collegamento tra le piste ciclabili già realizzate sino a via Lavoratori Vittime del Col du Mont, quelle in via di realizzazione che collegano il quartiere al centro di Aosta lungo via Berthet (tratto nord-sud) e al sistema di ciclabili interno al quartiere, previste da altri progetti comunali in corso.

Il parco sarà pienamente accessibile dal quartiere attraverso quattro ingressi da via Berthet in corrispondenza ai percorsi che attraversano il quartiere da nord a sud, e con un ingresso segnalato nell'angolo sud-ovest.