Da Schubert a Bernstein, Conservatorio suona per le scuole

Quattro concerti-lezione per coinvolgere 1200 alunni delle scuole elementari e di secondo grado. Li organizza il Conservatorio della Valle d'Aosta e prenderanno il via il 18 maggio, nella sede dell'Istituto musicale pareggiato di Aosta. Il programma prevede l'esecuzione del concerto "Ottetto" di Schubert riservato agli studenti delle scuole secondarie. Il 24 maggio, a Pont-Saint-Martin è in programma "Il Carnevale degli animali" di Saint-Saëns per le scuole elementari, mentre il giorno seguente davanti agli allievi e ai docenti del Conservatoire siederanno i più grandi per "West Side Story" di Bernstein. Il 29 e 30 maggio e il 5 giugno, si torna ad Aosta per "Il primo concerto dell'Orso Paddington" di Chappell, dedicato agli alunni delle scuole elementari.