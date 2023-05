Autonomisti, 'riaccendere coscienza politica dei valdostani'

"È sempre più necessario riaccendere la coscienza politica dei valdostani: una condizione forte per contare e decidere, sostenendo le nostre ragioni in ogni istituzione". E' quanto si legge nella bozza di documento che sarà presentata e discussa dalle forze autonomiste valdostane durante il convegno "La sfida del futuro. Insieme", in programma giovedì 18 maggio al Grand Hotel Billia di Saint-Vincent.

"A settantacinque anni dalla nascita dello Statuto - si legge - la Valle d'Aosta conserva intatte le ragioni dell'Autonomia speciale: un'autonomia che non solo va difesa, ma va rafforzata nel solco di una storia secolare e delle sue radici contemporanee. Questa azione può essere supportata solo dalla presenza decisiva di una forza politica coesa e unitaria, capace di superare intelligentemente le divisioni del passato attraverso regole condivise, che consentono la convivenza civile in una casa comune".