Assestamento bilancio regionale, 60 milioni per l'ospedale

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza (astensione del gruppo Lega VdA) sul rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2022 e sul primo assestamento del bilancio di previsione 2023 della Regione autonoma Valle d'Aosta.

"Abbiamo audito - riferisce il Presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò - gli Assessori Carlo Marzi e Luigi Bertschy, che hanno illustrato i principali interventi del primo provvedimento di assestamento del bilancio 2023 che utilizza immediatamente 172 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione 2022. In particolare, sono incrementati di 60 milioni di euro gli stanziamenti per la realizzazione del complesso ospedaliero Umberto Parini; viene rifinanziato per 14,5 milioni di euro il contributo straordinario a sostegno degli investimenti previsto dalla legge 21/2022 per favorire la ripresa delle attività economiche e produttive nel contesto di incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime; è previsto un finanziamento di 35 milioni di euro a favore del fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia con particolare riguardo ai mutui per la prima casa, previsti dalla legge 3/2013 in materia di politiche abitative; sono stanziati 13,5 milioni di euro per il finanziamento del settore degli impianti a fune; infine, si autorizza Finaosta a procedere all'estinzione anticipata dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge finanziaria 2010-2013, destinando 49,3 milioni di euro. I disegni di legge potranno quindi essere trattati già nella prossima adunanza del Consiglio convocata per il 24 e 25 maggio". Le entrate della Regione nel 2022, al netto delle partite di giro, sono state pari a 1.622 milioni di euro, mentre le spese impegnate, al netto delle partite di giro e del concorso al riequilibrio della finanza pubblica, sono state di 1.294 milioni. L'avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2022, al netto degli accantonamenti e dei vincoli, risulta essere di 242 milioni 132 mila euro: di questo avanzo, 172,4 milioni vengono utilizzati immediatamente attraverso il primo provvedimento di assestamento del bilancio 2023.