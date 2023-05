Pranzi conviviali per famiglie in difficoltà, progetto al via

Organizzare pranzi domenicali conviviali per creare occasioni di incontro, conoscenza e aggregazione, ma anche per contrastare la solitudine delle famiglie che, a causa dell'aumento del costo della vita, si sono trovate in difficoltà economiche e anche più sole, impoverite nelle relazioni e con difficoltà a chiedere aiuto. Sono gli obiettivi dell'iniziativa 'Con le gambe sotto il tavolo - progetto di solidarietà generativa', promossa dai club services Lions Aosta Host, Rotary club Courmayeur, Societé de la chapelle italienne di Ginevra con il sostegno della Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta. I pranzi, sette in tutto, si svolgeranno ad Aosta, Gressoney-La-Trinité, Courmayeur, Saint-Vincent, Jovencan, Arnad e Gressan. I beneficiari sono stati individuati con la collaborazione di Caritas diocesana, associazioni e volontari.

L'Unione cuochi della Valle d'Aosta è partner per coinvolgere i ristoranti del territorio. Il servizio durante i pasti sarà affidato, nell'ottica di una maggiore inclusività, alle persone con disabilità del progetto 'Il cielo in una pentola'.

Il fondo 'Per tornare a sorridere dopo il pianto' - ha spiegato in conferenza stampa Bruno Freydoz (Lions Aosta host) - "ha ricevuto 90 mila 500 euro dalle associazioni e da quando è nato le erogazioni ammontano a 58 mila euro. Diecimila euro sono destinati a questo progetto. Sono in arrivo altri fondi che speriamo di utilizzare al meglio".