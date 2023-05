Politici insultati sui social, in due a processo

Per consentire il prosieguo di una trattativa risarcitoria è stato rinviato al prossimo 30 giugno il processo a carico di due valdostani accusati di concorso in diffamazione nei confronti dell'ex presidente della Regione Erik Lavevaz e degli assessori regionali Luciano Caveri e Jean-Pierre Guichardaz.

Gli imputati davanti al giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore sono un uomo di 52 anni di Saint-Marcel e una ventiduenne di Fénis.

I fatti risalgono al gennaio 2022, quando - secondo l'accusa - i due avrebbero pubblicato sui propri profili facebook un video in cui, con alcuni insulti, "offendevano la reputazione" dei tre membri dell'allora giunta Lavevaz "quali appartenenti a un corpo politico".

Nel video, critico nei confronti della gestione della pandemia, - hanno appurato i carabinieri - è il cinquantaduenne a parlare.

Dopo la querela, erano scattate le indagini. La procura aveva chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto penale di condanna a carico dei due valdostani, che però si sono opposti: di qui l'inizio del processo.