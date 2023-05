Legge elettorale, Rete civica propone incontro pubblico a Pd

"Organizzare insieme, nei prossimi quindici giorni, un momento di confronto pubblico" dedicato alla riforma della legge elettorale in Valle d'Aosta. E' la proposta che Rete civica ha inviato alla segreteria regionale del Partito Democratico. "La formula proposta - si legge in una nota - è quella di un dibattito fra due esponenti del Pd e due esponenti di Rete Civica, meglio se una donna ed un uomo in ognuno dei due gruppi, con un giornalista qualificato ed indipendente a fare da moderatore/conduttore. Effettivamente sarebbe utile un momento di confronto pubblico per esporre ognuno le proprie argomentazioni e rispondere a domande che molti cittadini si pongono sui motivi delle differenze nel campo progressista riguardo alle proposte di riforma elettorale".

Secondo Rete civica, "la politica valdostana manca di momenti di discussione pubblica, tutto avviene nel Palazzo, ed è raro che ci siano tavole rotonde o momenti di confronto sui media, a cui occorre invece essere aperti e disponibili".