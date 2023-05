Giro: ufficiale, la 13/a tappa non valicherà il Gran S.Bernardo

Gli organizzatori del Giro d'Italia hanno comunicato ufficialmente la modifica del percorso della 13/a tappa - la Borgofranco d'Ivrea-Crans Montana, in programma venerdì prossimo, 19 maggio - non transiterà sul Passo del Gran San Bernardo, ma attraverso il tunnel "viste le eccezionali precipitazioni nevose e alla luce del rischio slavine". La Cima Coppi viene quindi spostata all'arrivo delle Tre Cime di Lavaredo, nella 19/a tappa del 26 maggio.

In seguito alla modifica del percorso, la 13/a tappa avrà una lunghezza di 199 km, mentre la salita del Gran San Bernardo rimane un gran premio della montagna di prima categoria.