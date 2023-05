Elettrificazione Aosta-Ivrea, avviata interlocuzione con Rfi

La Regione Valle d'Aosta ha avviato l'interlocuzione con i vertici Nord Ovest della società Rfi a seguito dell'affidamento dei lavori dell'elettrificazione della linea ferroviaria tra Aosta e Ivrea. Lo comunica, in una nota, l'assessore regionale ai Trasporti, Luigi Bertschy "Nei prossimi giorni sarà avviata da parte della ditta affidataria - si legge in una nota - la progettazione esecutiva dell'intervento che dovrà poi essere definitivamente validata da Rfi, prima dell'avvio dell'opera del cantiere. Avvio che al momento è stato confermato avverrà entro la fine dell'anno. Nel frattempo, Regioni Valle d'Aosta e Piemonte intensificheranno il confronto con Rfi per delineare i dettagli dell'opera e le modalità di esecuzione dei lavori al fine di preparare alcuni incontri sul territorio per dare informazioni sui tempi e sugli impatti che avranno i tanti cantieri che dovranno essere aperti". Incontri che coinvolgeranno in primis gli amministratori locali dei Comuni coinvolti nel progetto.