Concerti aperitivo, ad Aosta la musica classica è per tutti

Quattro concerti per scoprire la musica classica: tornano i "Concerti aperitivo di primavera", la rassegna della cooperativa "Musica e muse" giunta alla sua decima edizione. Gli eventi si terranno alla Cittadella dei giovani di viale Garibaldi, ad Aosta, per quattro domeniche, a partire dal 21 maggio.

L'inaugurazione è affidata alla giovane pianista napoletana Ludovica De Bernardo, con un programma che spazia dagli "Etudes tableaux" di Rachmaninov al virtuosismo di Chopin. La settimana dopo si esibirà la violoncellista Christiana Coppola, in due con il pianista Bruno Canino. Il 4 giugno il baritono Antonio Sarnelli De Silva e il pianista Paolo Scibilia presenteranno un viaggio musicale nella vocalità italiana attraverso celebri arie d'opera, romanze e canzoni del repertorio internazionale tra Ottocento e Novecento. La rassegna si chiuderà con la soprano Jolanta Stanelyte accompagnata dal sax di Gaetano Bacco e dal piano di Guido Galterio. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e iniziano alle 11. Si concluderanno con il consueto aperitivo finale.