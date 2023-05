Botte alla compagna, giovane arrestato ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 16 MAG - Un venticinquenne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna, sua coetanea.

Domenica scorsa nei pressi della stazione di Aosta l'uomo - secondo quanto ricostruito dai militari - ha colpito con un pugno in testa la donna, tirandole anche i capelli. La vittima ha raccontato che nel corso della loro relazione aveva anche ricevuto minacce di morte. I due erano tornati insieme da una decina di giorni, dopo che l'uomo era stato lasciato.

L'arrestato è stato posto ai domiciliari nel torinese. Il fascicolo è affidato al pm Francesco Pizzato. (ANSA).