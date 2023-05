Zootecnia, 2,6 milioni per sostenere l'attività in alpeggio

Ammontano a 2 milioni e 600.000 euro gli aiuti, per la stagione 2023, a sostegno della pratica della monticazione dei capi bovini produttivi negli alpeggi della Valle d'Aosta. Lo ha comunicato l'assessore dell'Agricoltura e Risorse naturali, Marco Carrel, precisando che i termini per la presentazione delle domande sono stati fissati al 20 giugno prossimo.

"Gli aiuti alla monticazione - spiega Carrel - rispondono alla necessità di salvaguardare e incoraggiare la tradizionale pratica dell'alpeggio e della produzione del latte nei pascoli alpini, che come sappiamo riveste in Valle d'Aosta un ruolo fondamentale non solo nel garantire la tutela dell'ambiente e il benessere degli animali ma anche nel valorizzare la produzione della Fontina d'alpeggio, che rimane il nostro prodotto di eccellenza. Tuttavia, alla luce della nuova programmazione dei fondi europei per il settore agricolo e forestale, era necessario e urgente intervenire per dare continuità e concretezza agli aiuti. Con le disposizioni approvate, gli allevatori valdostani possono avviare la presentazione delle domande per accedere agli aiuti della stagione estiva 2023". La raccolta delle domande sarà gestita tramite l'Arev, che fornirà anche assistenza agli allevatori per la compilazione della modulistica.