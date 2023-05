Zona franca per ricerca e sviluppo, Vda presenta una legge

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha licenziato un disegno di legge per istituire una 'Zona franca per la ricerca e lo sviluppo'. Ad illustrarne i contenuti è stato l'assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy. "E' un tema che può diventare di grande interesse - ha detto - soprattutto per dare attrattività alla nostra regione.

L'idea è di offrire condizioni favorevoli per l'insediamento di aziende che vogliono investire in ricerca e innovazione, anche attraverso la detrazione dell'Irap. Si tratta di un progetto sperimentale che è tra gli strumenti per far crescere il nostro sistema produttivo".