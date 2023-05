Sanità, Vda professionalizza i tecnici del Soccorso alpino

La Valle d'Aosta è la prima regione in Italia a professionalizzare i tecnici del Soccorso alpino. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi, presentando l'aggiornamento della disciplina regionale in materia di formazione e addestramento permanente del personale operante nel servizio di emergenza-urgenza sanitaria.

"Oltre a essere guide alpine con specializzazione elevata - ha spiegato Marzi - ai tecnici di Soccorso alpino viene richiesta anche la qualifica di soccorritore, proseguendo quindi nell'elevare conoscenze e capacità operative per chi lavora a stretto contatto con l'elisoccorso". "Andiamo così a migliorare ulteriormente l'intero sistema del soccorso avanzato - ha aggiunto - a fronte di interventi che crescono di anno in anno e che, in una regione montana complessa come la Valle d'Aosta, vengono effettuati in situazioni particolari ad una quota media di 2.500 metri di altitudine".

L'aggiornamento della disciplina riguarda anche il personale dell'Usl e i volontari del soccorso.