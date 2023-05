Black-out per 6.000 utenze ad Aosta e Gressan

Due black-out si sono verificati nella serata di domenica tra Gressan e Aosta e 6.000 utenze sono rimaste temporaneamente senza energia elettrica.

A Gressan si sono verificati due guasti a distanza di sette minuti, il primo alle 22.02 e il secondo alle 22.09: sommandosi, hanno lasciato 3.800 utenze senza alimentazione elettrica. Alle 22.30 Deval ne ha rialimentate 3.000, agendo da remoto sulle linee. L'azienda ha quindi installato due gruppi elettrogeni: con il primo, entrato in funzione alle 1.43, erano scese a 50 le utenze rimaste senza energia elettrica. Alle 4.07, con l'entrata in funzione del secondo gruppo elettrogeno, tutte sono state di nuovo alimentate. Entrambi i guasti sono stati individuati lungo linee interrate, sotto la strada regionale: il primo all'altezza del municipio, il secondo in frazione Benaz. Sono in corso gli interventi per risolverli.

Il black-out ad Aosta si è verificato alle 22.31, interessando 2.200 utenze del quartiere Cogne: è stato risolto 25 minuti dopo, agendo da remoto sulle linee.

Deval, "scusandosi per il disagio", fa sapere di essere intervenuta in entrambi i casi con la "massima prontezza possibile".