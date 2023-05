Biodiversità, una settimana di eventi itineranti in Vda

Una settimana di eventi itineranti per celebrare la settimana della biodiversità. Ad organizzarla è l'assessorato regionale all'Ambiente. Prenderà il via sabato 20 maggio alle 17,30 con una conferenza dedicata alle farfalle, nella biblioteca regionale di Aosta. La giornata internazionale della Biodiversità ricorre il 22 maggio: in Valle d'Aosta è prevista un'apertura straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali al castello di Saint-Pierre, dalle 17 alle 22.

Ci saranno visite guidate a cura del personale del museo e degli enti che hanno contribuito anhe all'allestimento del museo stesso. L'appuntamento si ripeterà sabato 27 nella sede operativa del museo, a La Salle, dalle 9,30 alle 12,30.

Domenica 21 maggio il gruppo Scout Aosta 1 organizza una visita alla scoperta di Quota Bp, mentre il 23 maggio sarà inaugurata un'aula didattica vicino al museo di Scienze naturali Efisio Noussan di Saint-Pierre al giovane naturalista valdostano Mario De Bernardi. "Ci sarà anche un momento di ricordo in una settimana che vuole valorizzare la biodiversità", spiega l'assessore all'Ambiente, Davide Sapinet. Il 27 maggio il parco nazionale Gran Paradiso organizza visite guidate e laboratori per bambini e ragazzi al centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud, a Valsavarenche. Il parco del Mont Avic organizza visite guidate nei centri di Covarey di Champdepraz e Villa Biamonti a Champorcher il 20 e 21 e il 27 e 28 maggio. Le informazioni sono disponibili sulel pagine web degli enti coinvolti.