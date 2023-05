Banda ultra larga, in Valle d'Aosta rete completata nel 2024

Il Piano nazionale per la banda ultra larga sarà completato in Valle d'Aosta nel 2024.

Inizialmente era previsto nel 2020 e poi era stato prorogato al 2022. Lo slittamento - come ha spiegato l'assessore regionale Luciano Caveri - è dovuto al fallimento di un'azienda ma anche alla difficoltà di trovare ditte per il posizionamento dei cavi.

Dei 74 comuni valdostani, solo 68 sono stati ricompresi nel piano. Risultano esclusi: Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme e Rhémes-Saint-Georges in quanto inseriti in un piano di copertura di un operatore Tlc che successivamente non ha dato corso alla realizzazione; Pont-Saint-Martin, Saint-Vincent e Sarre che fruiscono già di servizio 'Fiber To The Cabinet' per oltre il 95% delle unità immobiliari. Il Comune di Aosta, inoltre, rientra solamente per le frazioni collinari in quanto nel resto del territorio sono già presenti servizi in fibra ottica.

"C'è anche un problema di allacciamenti - ha aggiunto Caveri - perché dove c'è copertura non sempre i cittadini si collegano nonostante i grandi vantaggi che offre il servizio, forse è solo un problema di mancanza di conoscenza del prodotto".