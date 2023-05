Tragedia in elicottero a Pollein, commemorato 50/o anniversario

(ANSA) - AOSTA, 13 MAG - Alla base logistico-addestrativa ed eliporto militare di Pollein è stato celebrato il 50/o anniversario dell'incidente in elicottero costato la vita a sette militari.

Il 14 maggio 1973, al rientro da una missione di volo nel vallone di Orgère, un Ab 205 del 545/o squadrone elicotteri multiruolo, a causa di un'avaria del motore, precipitò al suolo nelle vicinanze dell'eliporto. Nell'impatto persero la vita i tre membri dell'equipaggio dell'aviazione leggera dell'Esercito, il capitano Franco Elia, il tenente Raffaello Arata, il sergente maggiore Luciano Galliano, e gli alpini della 42/a compagnia del battaglione 'Aosta' che si trovavano a bordo: il capitano Francesco Albarosa, il maresciallo capo Giancarlo Zampa, il sergente Fabrizio Legrenzi e il sergente Michele Candiani.

Un lutto avvenuto negli anni pioneristici del soccorso alpino, quando gli alpinisti dell'allora Scuola militare alpina, in collaborazione con i reparti dell'aviazione leggera dell'Esercito, effettuavano i primi soccorsi in montagna. Dopo la deposizione della corona di alloro davanti al cippo dei caduti, i partecipanti alla commemorazione hanno assistito alla messa. Al termine sono intervenute le autorità militari e civili, oltre ad alcuni parenti delle vittime della tragedia.

L'evento è stato organizzato dal comandante del Centro addestramento alpino, il generale di brigata Alessio Cavicchioli, e dal capo ufficio Affari territoriali e di presidio della Valle d'Aosta, colonnello Giovanni Santo, in accordo e collaborazione con i comandi del centro addestramento alpino e del 34/o distaccamento permanente (Aves) 'Toro', nonché con le locali associazioni combattentistiche e d'arma, l'amministrazione regionale e il Comune di Pollein. (ANSA).