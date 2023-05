Pedonalizzazione dell'Arco d'Augusto, istituita una nuova Ztl

(ANSA) - AOSTA, 13 MAG - La giunta comunale di Aosta ha deliberato l'istituzione di una nuova Zona a traffico limitato di 'fascia rossa' nell'area di piazza Arco d'Augusto che va dal tratto Nord di via Garibaldi compreso tra l'intersezione a rotatoria con via Torino fino all'intersezione con piazza Arco di Augusto, e da qui fino all'intersezione con via Ancien Abattoir (la strada che conduce al parcheggio retrostante la Cittadella dei giovani).

Il provvedimento sarà esecutivo nelle prossime settimane, dopo la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.

La decisione - fa sapere l'amministrazione comunale - rientra nel più ampio progetto per giungere alla completa pedonalizzazione dell'area dell'Arco di Augusto.

"In attesa degli interventi di adeguamento del 'nuovo' ponte sul torrente Buthier, si procederà nei prossimi mesi ad alcune modifiche della circolazione stradale prodromiche alla pedonalizzazione attraverso alcune ordinanze. Uno dei primi interventi sarà la riapertura provvisoria del vecchio ponte sul Buthier, consentendo, nel contempo, la limitazione del traffico nell'area interessata dall'istituzione della nuova Ztl, anche considerata l'aumentata fluidità della circolazione garantita dalle due nuove rotatorie di via Monte Emilius".

La giunta comunale ha inoltre approvato una delibera relativa ai protocolli s'intesa da stipulare con le società Enel X mobility ed Ewiva per la realizzazione da parte della società Enel X Way srl di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici di ultima generazione, composta da quattro colonnine di ricarica veloce ad alta potenza (75 Kw) che saranno installate nel parcheggio di piazza Arco d'Augusto, in corso Battaglione Aosta e in via Monte Pasubio (due colonnine) e da un impianto denominato Hpc ad altissima potenza, da realizzarsi nel parcheggio pubblico di via Dalla Chiesa, adiacente l'ipermercato Gros Cidac. (ANSA).