Università, progetto studentato nell'ex Cral Cogne di Aosta

Tramonta l'idea di uno studentato in via Trottechien e da ambienti regionali fanno sapere che l'ipotesi è quella di realizzarlo al palazzo Cogne, a due passi dalla nuova università in corso di realizzazione.

L'ateneo della Valle d'Aosta ha chiesto al momento la possibilità di avere 70 posti a disposizione per gli studenti.

La volontà dell'amministrazione è di applicare un partenariato pubblico/privato, in cui è prevista la ristrutturazione dell'immobile. Oltre allo studentato, il privato potrebbe riservare uno spazio del grande edificio ad associazioni. L'idea dell'amministrazione è quella di far calmierare i prezzi degli affitti per gli studenti, senza applicare in modo esclusivo il criterio dell'Isee e imbastire una politica di contributo regionale.